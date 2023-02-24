Aboubacar Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aboubacar Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aboubacar Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aboubacar Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aboubacar Camara 4 Ocak 2002 tarihinde Dabou şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijer,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aboubacar Camara Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aboubacar Camara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aboubacar Camara'nin FK Bylis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aboubacar Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aboubacar Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aboubacar Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aboubacar Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2021 yılında FK Partizani

15 Ocak 2022 yılında FK Bylis

Aboubacar Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aboubacar Camara şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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