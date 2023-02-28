Aboubacar Sissoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aboubacar Sissoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aboubacar Sissoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aboubacar Sissoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aboubacar Sissoko 9 Ekim 1995 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mali,Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aboubacar Sissoko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OBELISQ yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Forge FC futbol takımında oynamaktadır. Forge FC takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aboubacar Sissoko'nin Forge FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Aboubacar Sissoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aboubacar Sissoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aboubacar Sissoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aboubacar Sissoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Outremont

1 Ağustos 2015 yılında Mont. Carabins

1 Mayıs 2016 yılında Panellinios

1 Ağustos 2016 yılında Mont. Carabins

1 Mayıs 2017 yılında Saint-Hubert

1 Ağustos 2017 yılında Mont. Carabins

1 Mayıs 2018 yılında Saint-Hubert

1 Ağustos 2018 yılında Mont. Carabins

1 Mayıs 2019 yılında Saint-Hubert

1 Ağustos 2019 yılında Mont. Carabins

28 Kasım 2019 yılında HFX Wanderers

10 Şubat 2021 yılında Indy Eleven

2 Şubat 2022 yılında Forge FC

Aboubacar Sissoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aboubacar Sissoko şuan Forge FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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