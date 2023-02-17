Aboubacar Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aboubacar Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aboubacar Sylla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aboubacar Sylla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aboubacar Sylla 31 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Aboubacar Kalhil Sylla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aboubacar Sylla Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nass Football Management yapmaktadır. Aboubacar Sylla, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 20 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Aboubacar Sylla'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aboubacar Sylla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aboubacar Sylla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Aboubacar Sylla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aboubacar Sylla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2022 yılında OH Leuven U23

Aboubacar Sylla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aboubacar Sylla şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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