Aboubacar Toungara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aboubacar Toungara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aboubacar Toungara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aboubacar Toungara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aboubacar Toungara 15 Kasım 1994 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mali uyrukludur.Gerçek adı da Aboubacar Ibrahima Toungara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aboubacar Toungara Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMI yapmaktadır. Aboubacar Toungara, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aboubacar Toungara'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aboubacar Toungara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aboubacar Toungara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aboubacar Toungara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aboubacar Toungara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında CSK Bamako

1 Ocak 2016 yılında CA Khénifra

16 Ocak 2017 yılında FAR Rabat

15 Temmuz 2021 yılında Beroe

1 Ocak 2023 yılında Arda Kardzhali

Aboubacar Toungara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aboubacar Toungara şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Aboubacar Toungara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mali U23 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Mali U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Mali U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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