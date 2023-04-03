Aboubacar Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aboubacar Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aboubacar Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aboubacar Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aboubacar Traore 20 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Aboubacar Traoré şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aboubacar Traore Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 24 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Aboubacar Traore'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aboubacar Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aboubacar Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Eylül 2022 yılında Karvina U19
Aboubacar Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aboubacar Traore şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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