Aboubakar atıyor, Beşiktaş kanatlanıyor! Performansı ile parmak ısırttı

Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar performansı ile siyah beyazlı takımı zirveye taşıyor. Beşiktaş formasıyla bu sezon ligde 23 maça çıkan golcü oyuncu performansı ile parmak ısırtıyor.

İLK GOL 3.HAFTADA GELDİ

Ligin ilk yarısının 3.haftasında oynanan Denizlispor maçında 1 gol 1 asist yaparak 2020-2021 sezonunda ilk golünü ve asistini yapan Aboubakar , Y. Malatyaspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçlarda gol atamadı. Daha sonra forma şansı bulduğu Başakşehir, Fenerbahçe (2), Kasımpaşa, Alanyaspor ve BB Erzurumspor maçlarında gol attı.

BİR HAFTA SUSKUN KALDIKTAN SONRA DURMADI

Ankaragücü maçında suskun kalan Aboubakar, ligin 17.haftasında forma şansı bulduğu Ç. Rizespor maçında 1 asist yaptı. Golcü oyuncu daha sonra forma giydiği Hatayspor, Karagümrük , Göztepe, Trabzonspor, Denizlispor ve Gaziantep FK (2) maçında rakip fileri sarstı.

ABOUBAKAR ATINCA KARTAL KAYBETMİYOR

Öte yandan siyah beyazlılar, Aboubakar'ın bu sezon gol attığı Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarında rakiplerine yenilirken diğer maçlarda sahadan galibiyetle ayrıldı.