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  3. Aboubakar atıyor, Beşiktaş kanatlanıyor! Performansı ile parmak ısırttı

Aboubakar atıyor, Beşiktaş kanatlanıyor! Performansı ile parmak ısırttı

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar Süper Lig'de çıktığı 25 maçta attığı 15 gol ve yaptığı 4 asistle takımını sırtlıyor. Kamerunlu golcü, rakip takımlarda forma giyen mevkidaşlarına göre performansı ile kıskandırıyor.

Aboubakar atıyor, Beşiktaş kanatlanıyor! Performansı ile parmak ısırttı

Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar performansı ile siyah beyazlı takımı zirveye taşıyor. Beşiktaş formasıyla bu sezon ligde 23 maça çıkan golcü oyuncu performansı ile parmak ısırtıyor.

İLK GOL 3.HAFTADA GELDİ

Ligin ilk yarısının 3.haftasında oynanan Denizlispor maçında 1 gol 1 asist yaparak 2020-2021 sezonunda ilk golünü ve asistini yapan Aboubakar , Y. Malatyaspor ve  Gaziantep FK ile oynanan maçlarda gol atamadı. Daha sonra forma şansı bulduğu Başakşehir, Fenerbahçe (2), Kasımpaşa,  Alanyaspor ve BB Erzurumspor maçlarında gol attı.

Aboubakar atıyor, Beşiktaş kanatlanıyor! Performansı ile parmak ısırttı

BİR HAFTA SUSKUN KALDIKTAN SONRA DURMADI

Ankaragücü maçında suskun kalan Aboubakar, ligin 17.haftasında forma şansı bulduğu Ç. Rizespor  maçında 1 asist yaptı. Golcü oyuncu daha sonra  forma giydiği  Hatayspor, Karagümrük ,  Göztepe, Trabzonspor, Denizlispor ve Gaziantep FK (2) maçında rakip fileri sarstı.

ABOUBAKAR ATINCA KARTAL KAYBETMİYOR

Öte yandan siyah beyazlılar, Aboubakar'ın bu sezon gol attığı Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarında rakiplerine yenilirken diğer maçlarda sahadan galibiyetle ayrıldı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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