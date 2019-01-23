Aboubakar Kamara kimdir, neden gözaltına alındı?

İngiltere Premier Lig'de Fulham forması giyen forvet oyuncusu Aboubakar Kamara'nın gözaltına alındığı ifade edildi. Peki Aboubakar Kamara kimdir? Kaç yaşındadır? Aboubakar Kamara neden gözaltına alındı? İşte tüm detaylar...

ABOUBAKAR KAMARA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yeni Malatyaspor'un transfer etmek üzere olduğu Fransa uyruklu futbolcu, takım içindeki görevliyi darp ettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

OLAYLAR BİTMİYOR

Son olarak takım arkadaşı Aleksander Mitrovic ile yoga seansı esnasında kavga eden Moritanya uyruklu fotver, bu son skandalıyla adından epey söz ettirdi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Fulham'ın oyuncusu Aboubakar Kamara ile anlaştıklarını ancak futbolcunun kulübüyle ilgili bir iki pürüzün bulunduğunu beyan etmişti.

"ONU ÖLDÜRMEK İSTİYORUM"

İngiltere Premier Lig'de Fulham, 20. hafta mücadelesini evinde Huddersfield Town ile oynadı. 90. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golüyle maçı 1-0 kazanan Londra temsilcisi, 82. dakikadaki penaltı pozisyonunda teknik direktör Ranieri'yi çılgına çevirdi.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, 82,-. dakikada kaçırılan penaltıya değindi. Takımın penaltıcısı Mitrovic olmasına rağmen topu Aboubakar Kamara zorla aldı. Kamara da penaltıdan yararlanmayarak 3 puanı tehlikeye soktu.

Konu hakkında maç sonunda muhabirin sorularını yanıtlayan Ranieri, "Ona ne gerekiyorsa söyledim, topu Mitrovic'e vermesi gerektiğini dile getirdim. Çünkü takımın penaltıcısı o ve o kullanmalıydı. Yaptığı akıl almaz bir şey. Bana, bu kulübe, takım arkadaşlarına ve taraftarlara saygısızlık yaptı. Ona bunu anlattım. Yaptığı doğru değil." diye konuştu.

Muhabirin, "Kamara penaltıyı kaçırdığında aklınızdan geçenler neydi?" sorusuna ise Ranieri, "Onu öldürmek istedim. Bu normal çünkü böyle bir şey olamaz. Geçen sefer (Manchester United maçında) penaltıyı kullandı; çünkü Mitrovic yoktu." karşılığını verdi.

ABOUBAKAR KAMARA KİMDİR?

Aboubakar Kamara 7 Mart 1995 yılında doğmuştur, yani 25 yaşındadır. Fransa'nın Gonesse şehrinde dünyaya gelmiştir. 1,77 boyunda ve 75 kilo olan Aboubakar Kamara ünlü bir futbol oluncusudur. Kariyere başladığı tarih 2014'tür. Şu anda Fulham FC'de Forvettir.

Aboubakar Kamara'nın istatistikleri...