Aboubakar Karamoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aboubakar Karamoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aboubakar Karamoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aboubakar Karamoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aboubakar Karamoko 15 Ekim 1999 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aboubakar Karamoko Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aboubakar Karamoko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Auda futbol takımında oynamaktadır. FK Auda takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aboubakar Karamoko'nin FK Auda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aboubakar Karamoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aboubakar Karamoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aboubakar Karamoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aboubakar Karamoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında A. Malagueño

10 Ocak 2020 yılında Septemvri Sofia

7 Ağustos 2020 yılında Doxa Katokopias

4 Ocak 2021 yılında Digenis Morfou

30 Haziran 2021 yılında Doxa Katokopias

1 Temmuz 2021 yılında Ermis Aradippou

31 Temmuz 2022 yılında Auda

Aboubakar Karamoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aboubakar Karamoko şuan FK Auda takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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