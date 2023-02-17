Aboubakar Keita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aboubakar Keita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aboubakar Keita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aboubakar Keita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aboubakar Keita 5 Kasım 1997 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aboubakar Keita Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBB Global yapmaktadır. Aboubakar Keita, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aboubakar Keita'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Aboubakar Keita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aboubakar Keita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.
Aboubakar Keita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Aboubakar Keita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Kasım 2015 yılında FC Kopenh. U19
11 Ocak 2016 yılında FC Kopenhag
21 Mart 2017 yılında Halmstads BK
31 Aralık 2017 yılında FC Kopenhag
13 Ağu 2018 yılında Stabæk Fotball
30 Ocak 2019 yılında FC Kopenhag
31 Ocak 2019 yılında OH Leuven
30 Haziran 2019 yılında FC Kopenhag
1 Temmuz 2019 yılında OH Leuven
1 Temmuz 2021 yılında RSC Charleroi
31 Ağu 2021 yılında RWDM
30 Haziran 2022 yılında RSC Charleroi
19 Temmuz 2022 yılında Ness Ziona
26 Ocak 2023 yılında RSC Charleroi
1 Şubat 2023 yılında AIK
Aboubakar Keita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aboubakar Keita şuan AIK Solna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?ATM Abobo (CIV), FC Kopenhagen
Aboubakar Keita Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fildişi Sahili U23 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
Fildişi Sahili U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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