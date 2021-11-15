Aboubakar'ın transfer talebine Beşiktaş'tan cevap!

Beşiktaş'a geldikten sonra kaliteli futbolu ve golleriyle takıma katkı sağlayan Vincent Aboubakar, siyah beyazlı takımın en ihtiyacı olduğu dönemde takımla yollarını olaylı bir şekilde ayırarak taraftarla arasını bozmuştu. Bu sezonu Al Nassr'da geçiren deneyimli golcü takım içerisinde yaşanan sıkıntıların ardından yeniden Beşiktaş'a dönmeyi hedefliyor. Bu kapsamda siyah beyazlı ekibe haber yollayan Aboubakar'a Beşiktaş'tan yanıt geldi.

RAKAMI BEĞENMEDİ

Sakatlık bahanesiyle ligdeki son 11 maçın 10'una ve Türkiye Kupası finaline çıkmayan Kamerunlu golcü yönetim ile yürütülen pazarlıklarda da 3 milyon Euro'dan aşağı imza atmayacağını söyleyerek görüşmeleri tıkamış ve takımından ayrılmayı kafaya koymuştu.

"TEKLİF BENİM İÇİN YETERLİ DEĞİLDİ"

Ardından da 8 Haziran tarihinde 6 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a giden yıldız futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 26 karşılaşmada15 gol atıp, 5 de asist yaptı. 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş'ın teklifini neden kabul etmediği yönündeki soruya ise "Kariyerimin en iyi dönemlerini Beşiktaş'ta yaşadım. Fakat Beşiktaş'ın sunduğu teklif benim için yeterli değildi. Bazen durumlar futbolcunun kontrolünden çıkabilir." demişti.

KULÜPTEN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Al Nassr takımında istediğini bulamayan oyuncu, bir yıl içerisinde gittiğine pişman oldu. İçinde bulunduğu mali sıkıntılar nedeniyle Al Nassr ilk olarak Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edildi. Alınan kötü sonuçların ardından takımdaki bazı yöneticilerin de gönderilmesinin ardından kulüp iyice karıştı. Performansı eleştirilen ve taraftarın hedefi haline gelen futbolcular arasında yerli-yabacı tartışması da patlak verince birçok yıldız isim takımdan ayrılmayı düşünmeye başladı.

SERGEN YALÇIN İSTEMEDİ

Oyuncunun takımdan ayrılırken gösterdiği performanstan rahatsız olan Beşiktaş yönetimi, yeniden takıma katmayı istemeyen Sergen Yalçın'ın düşüncelerini ileterek oyuncunun temsilcisine durumu ileterek transferin önünü kesti. Sergen Yalçın, Al Nassr'a imzası sonrası da tepkisini "Gelecek sezon için oyun planımı Aboubakar üzerine kurmuyorum. Onun yokluğunda da kazanmayı başardık ve şampiyon olduk" sözleriyle dile getirmişti.