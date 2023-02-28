Aboubakr El Gamal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aboubakr El Gamal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aboubakr El Gamal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aboubakr El Gamal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aboubakr El Gamal 7 Nisan 2002 tarihinde Ismailia şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Aboubakr Hamza El Gamal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aboubakr El Gamal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC U21 futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC U21 takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aboubakr El Gamal'nin Ismaily SC U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Aboubakr El Gamal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aboubakr El Gamal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aboubakr El Gamal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aboubakr El Gamal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2022 yılında Ismaily SC U21

Aboubakr El Gamal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aboubakr El Gamal şuan Ismaily SC U21 takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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