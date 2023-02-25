Aboubakr Kessili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aboubakr Kessili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aboubakr Kessili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aboubakr Kessili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aboubakr Kessili 26 Aralık 1996 tarihinde Chlef şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aboubakr Kessili Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aboubakr Kessili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Aboubakr Kessili'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aboubakr Kessili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aboubakr Kessili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aboubakr Kessili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aboubakr Kessili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında RC Arbaa

Aboubakr Kessili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aboubakr Kessili şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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