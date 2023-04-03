Abraham Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abraham Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abraham Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abraham Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abraham Flores 14 Temmuz 2002 tarihinde Tijuana şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Abraham Flores Cruz şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abraham Flores Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Tijuana U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana U20 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Abraham Flores'nin Club Tijuana U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abraham Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abraham Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Dorados Jugend
1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2017 yılında Tijuana Jgd.
1 Temmuz 2018 yılında Tijuana U17
1 Temmuz 2020 yılında Tijuana U20
Abraham Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abraham Flores şuan Club Tijuana U20 takımında oynamakta ve 183 numaralı formayı giymektedir.
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