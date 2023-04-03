Abraham Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abraham Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abraham Flores kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abraham Flores ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.