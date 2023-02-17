Abraham Nwankwo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abraham Nwankwo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abraham Nwankwo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abraham Nwankwo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abraham Nwankwo 22 Temmuz 2001 tarihinde Ohanku şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Abraham Nnamdi Nwankwo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abraham Nwankwo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Class Sports yapmaktadır. Abraham Nwankwo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 4 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Abraham Nwankwo'nin NK Domzale ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Abraham Nwankwo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abraham Nwankwo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abraham Nwankwo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abraham Nwankwo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ekim 2019 yılında Balıkesir U19

4 Ağu 2020 yılında Balıkesirspor

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

4 Kasım 2022 yılında NK Domzale

Abraham Nwankwo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abraham Nwankwo şuan NK Domzale takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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