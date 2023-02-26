Abram Ngcobo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abram Ngcobo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abram Ngcobo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abram Ngcobo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abram Ngcobo 13 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Abram Ramotlopi Ngcobo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abram Ngcobo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abram Ngcobo'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abram Ngcobo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abram Ngcobo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abram Ngcobo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abram Ngcobo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Sundowns Res.

1 Temmuz 2017 yılında Mbombela United

30 Haziran 2018 yılında Sundowns Res.

8 Ağustos 2018 yılında Uthongathi

30 Haziran 2019 yılında Sundowns Res.

22 Ekim 2019 yılında Sundowns

23 Ekim 2020 yılında TS Sporting

30 Haziran 2021 yılında Sundowns

1 Temmuz 2021 yılında P. Callies

1 Temmuz 2022 yılında Marumo

Abram Ngcobo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abram Ngcobo şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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