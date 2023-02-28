Abror Toshkuziev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abror Toshkuziev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abror Toshkuziev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abror Toshkuziev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abror Toshkuziev 9 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Аброр Тошкузиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abror Toshkuziev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abror Toshkuziev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Abror Toshkuziev'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abror Toshkuziev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abror Toshkuziev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abror Toshkuziev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abror Toshkuziev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Metallurg Bk.

Abror Toshkuziev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abror Toshkuziev şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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