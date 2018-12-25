Abu Dabi’de Türk iş adamına skandal hapis cezası

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen bir gıda fuarına katılan ve burada gözaltına alınan eski Türkmen-Der Genel Başkanı iş adamı Mehmet Ali Öztürk hakkında skandal bir karara imza atıldı. Öztürk, Birlesik Arap Emirlikleri'nin bir başka emirliği olan Abu Dabi'de yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Türkmen-Der Genel Başkanı iş adamı Mehmet Ali Öztürk, Akdeniz İhracatçılar Birliği Organizasyonu ve Ekonomi Bakanlığı teşviki ile Dubai'de gerçekleştirilen gıda fuarına katılmak için 18 Şubat 2018'de Dubai'ye gitti. 20 Şubat 2018'de kaldıkları otelde elleri ve gözleri bağlanarak gözaltına alınan Öztürk, Birlesik Arap Emirlikleri'nin bir başka emirliği olan Abu Dabi'ye götürüldü. Öztürk'ten kontrollü olarak ayda 2 ya da 3 sefer eşini araması dışında haber alınamazken, Türkiye Cumhuriyeti Abu Dabi Büyükelçiliği tarafından Abu Dabi makamlarından pek çok defa bilgi talep edilmiş olmasına rağmen uluslararası sözleşmelere ve hukuka aykırı olarak cevap verilmedi veya talepler olumsuz cevaplandı.

Öztürk'ün neyle suçlandığına dair aile ve Türk yetkililerine bilgi verilmezken, geçtiğimiz Eylül ayında Öztürk hakkında iddianame hazırlandı. Hakim karşısına çıkan Öztürk, suçlamaları reddetti. Bugün kararını açıklayan mahkeme, "Yetkisiz ve izinsiz olarak Suriye'de yardım faaliyetlerinde bulunma", "Özgür Suriye Ordusu (Ahrarus Sam) ile El-Nusra Cephesi üyesi olarak örgüte finans sağlama" ve "terör örgütlerinin propagandasını/reklamını yapmak" suçlarından Öztürk'e müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.

Bu kararın ardından Öztürk'ün avukatı ise mahkemenin kararını temyize götürecek.

Kaynak: İHA