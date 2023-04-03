Abubakar İnalkaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abubakar İnalkaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abubakar İnalkaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abubakar İnalkaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abubakar İnalkaev 31 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Иналкаев Абубакар Асламбекович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abubakar İnalkaev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Abubakar İnalkaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 24 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Abubakar İnalkaev'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abubakar İnalkaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abubakar İnalkaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abubakar İnalkaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abubakar İnalkaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2021 yılında Akhmat II

Abubakar İnalkaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abubakar İnalkaev şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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