Abubakar Liday kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abubakar Liday Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abubakar Liday adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abubakar Liday Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abubakar Liday 22 Kasım 2002 tarihinde Ibadan şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Abubakar Mohammed Liadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abubakar Liday Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BADIG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 2 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abubakar Liday'nin Smouha SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abubakar Liday Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abubakar Liday isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abubakar Liday Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abubakar Liday futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2022 yılında Smouha

Abubakar Liday Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abubakar Liday şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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