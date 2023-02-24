Abubakar Safiyanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abubakar Safiyanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abubakar Safiyanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abubakar Safiyanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abubakar Safiyanu 6 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abubakar Safiyanu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Hadzici futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Hadzici takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Abubakar Safiyanu'nin FK Radnik Hadzici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abubakar Safiyanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abubakar Safiyanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abubakar Safiyanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abubakar Safiyanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2022 yılında Radnik Hadzici

Abubakar Safiyanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abubakar Safiyanu şuan FK Radnik Hadzici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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