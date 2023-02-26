Abubakr Gariba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abubakr Gariba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abubakr Gariba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abubakr Gariba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abubakr Gariba 31 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abubakr Gariba Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abubakr Gariba'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abubakr Gariba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abubakr Gariba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abubakr Gariba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abubakr Gariba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abubakr Gariba şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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