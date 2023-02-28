Abubakrrizo Turdialiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abubakrrizo Turdialiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abubakrrizo Turdialiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abubakrrizo Turdialiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abubakrrizo Turdialiev 4 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Абубакрризо Турдиалиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abubakrrizo Turdialiev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. Abubakrrizo Turdialiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Abubakrrizo Turdialiev'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Abubakrrizo Turdialiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abubakrrizo Turdialiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abubakrrizo Turdialiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abubakrrizo Turdialiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Nasaf Qarshi

26 Ocak 2022 yılında FC Olympic

31 Aralık 2022 yılında Nasaf Qarshi

Abubakrrizo Turdialiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abubakrrizo Turdialiev şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Abubakrrizo Turdialiev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nasaf Qarshi

Özbekistan U23 takımında 4 numaralı formasıyla 27 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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