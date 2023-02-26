Abubeker Nasir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abubeker Nasir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abubeker Nasir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abubeker Nasir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abubeker Nasir 23 Şubat 2000 tarihinde Addis Ababa şehrinde doğmuştur. Etiyopya uyrukludur.Gerçek adı da Abubeker Nasir Ahmed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abubeker Nasir Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Royal Soccer Scout Management yapmaktadır. Abubeker Nasir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Abubeker Nasir'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abubeker Nasir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abubeker Nasir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abubeker Nasir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abubeker Nasir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ethiopian C.

2 Şubat 2022 yılında Sundowns

3 Şubat 2022 yılında Ethiopian C.

30 Haziran 2022 yılında Sundowns

Abubeker Nasir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abubeker Nasir şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Abubeker Nasir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ethiopian Coffee Addis Abeba (-2019)

Etiyopya takımında 10 numaralı formasıyla 16 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 5 gol atmıştır.

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