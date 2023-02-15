Abundance Salaou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abundance Salaou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abundance Salaou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abundance Salaou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abundance Salaou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abundance Salaou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abundance Salaou

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abundance Salaou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abundance Salaou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abundance Salaou 5 Temmuz 2004 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abundance Salaou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Abundance Salaou, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Abundance Salaou'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

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Abundance Salaou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abundance Salaou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Abundance Salaou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abundance Salaou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2022 yılında IFK Göteborg

Abundance Salaou kimdir

Abundance Salaou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abundance Salaou şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Abundance Salaou nereli

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