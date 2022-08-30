AB'yi doğalgaz korkusu sardı! Belçika'dan gelen açıklama tedirgin etti: "Kış çok zor geçecek"

Rusya - Ukrayna savaşının Avrupa'da yarattığı enerji krizi derinleşirken Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten, çok çarpıcı bir açıklamada bulundu. Straeten, doğalgaz fiyatlarına sınırlama getirilmezse 5-10 kışın zor geçeceğini belirtti.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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AB'yi doğalgaz korkusu sardı! Belçika'dan gelen açıklama tedirgin etti: "Kış çok zor geçecek"

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik olarak başlattığı savaşta 6 ay geride kalırken Rusya'ya tepki göstererek ambargo uygulayan Avrupa ülkeleri ise enerji kriziyle baş başa kaldı.

Avrupa'ya doğalgaz tedarik eden Rusya'nın gazı kesmesiyle birlikte Avrupa Birliği ülkelerini korku sardı. Son olarak Belçika'da yapılan açıklama bu durumu gözler önüne serdi.

AB'yi doğalgaz korkusu sardı! Belçika'dan gelen açıklama tedirgin etti: Kış çok zor geçecek

"ACİLEN REFORMA İHTİYAÇ VAR"

Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten, Avrupa'daki enerji fiyatlarına sınırlama getirilmesi gerektiğini söyledi. Tinne Van der Straeten, "Enerji faturaları aile başına yılda 770 avro azaltabilir. Avrupa enerji piyasası başarısız oluyor ve acilen reforma ihtiyacı var. Bu artık pek çok aile ve şirket için kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

AB'yi doğalgaz korkusu sardı! Belçika'dan gelen açıklama tedirgin etti: Kış çok zor geçecek

DOĞAL GAZ FİYATLARINA SINIRLAMA ÇAĞRISI

Bakan Van der Straeten Avrupa Birliği bünyesinde dogalgaz fiyatlarına sınırlama getirilmesi konusunda çağrıda bulunarak, "Avrupa’da doğal gaz fiyatlarına bir sınırlandırılma getirilmezse önümüzdeki 5-10 kış korkunç geçecek” ifadelerini kullandı.

AB'yi doğalgaz korkusu sardı! Belçika'dan gelen açıklama tedirgin etti: Kış çok zor geçecek

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