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  3. Aç kalan ayı çöp konteynerinde yiyecek aradı

Aç kalan ayı çöp konteynerinde yiyecek aradı

Kastamonu'da aç kalan bir ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aç kalan ayı çöp konteynerinde yiyecek aradı

Kastamonu'da aç kalan bir ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kastamonu Ilgaz Dağı mevkiinde aç kalan bir ayı, gece yarısı yerleşim yerine indi. Çöp konteynerinde yiyecek bulmaya çalışan ayıyı, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. O sırada ayıyı fark eden köpeklerin de havlama sesleri duyuldu. Ayı, konteyneri devirip bölgeden uzaklaştı.

Aç kalan ayı çöp konteynerinde yiyecek aradı

Aç kalan ayı çöp konteynerinde yiyecek aradı

Kaynak: İHA

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