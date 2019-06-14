Aç kalan domuzlar ilçe merkezinde görüntülendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yiyecek bulmak için Kazdağları'ndan inen domuzlar görüntülendi.

İlçenin turistik Altınoluk Mahallesi'ndeki site yakınlarında dün gece yiyecek bulmak için çöpleri karıştıran 4 yaban domuzunun görüntüleri, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diker, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oturduğumuz sitede oyun alanları ve parklar var. Komşular sitede domuz gördüklerini söylüyorlardı ama ben pek inanmıyordum. Dün akşam yine komşular domuzların geldiğini söyleyince telefonumu alıp gittim." dedi.

Site yakınlarında 4 domuz görünce şaşırdığını dile getiren Diker, şunları söyledi:

"10-15 gündür bu domuzlar mahallemize gelip çöp bidonlarını karıştırıyorlar. Bunun nedeni yazlıkçıların çöp bidonlarının yanına attıkları yemekler. Domuzlar, bidonları takip ederek gidiyor. Kedi ve köpekler doyduktan sonra kalanları domuzlar yiyor. Gece belli bir saatte insanlar cadde ve sokaklardan çekildikten sonra geliyorlar. Yabani hayvanla karşılaşınca rahatsız oluyoruz. Bir komşum domuzların köpeğe saldırdığını ve ağır şekilde yaraladığını söyledi. Şu ana kadar insanlara karşı bir saldırı olmadı."

Kaynak: AA