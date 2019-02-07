Aç kalan güvercinleri esnaf besliyor

Yozgat'ta soğuk kış günlerinde yem bulmakta güçlük çeken yüzlerce güvercini çarşı esnafı doyuruyor.

Yozgat'ta kış günlerinde hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmesi çarşı esnafını harekete geçirdi. Sabahın ilk ışıklarında iş yerlerini açan esnaf, Meydan Yerinde toplanan yüzlerce güvercini buğday atarak besliyor. Her gün sabahın ilk ışıklarında ve ikindi vakti yüzlerce güvercin gökyüzünden karınlarını doyurmak için yere iniyor. Yem kapmak için birbirleriyle yarışan güvercinlerin Tarihi Çapanoğlu Büyük Cami ile oluşturduğu manzara ise kartpostallık görüntüleri aratmıyor.

Meydan Yeri esnaflarından Kahraman Kahraman yaptığı açıklamada "İlahi rıza için bu işi yapıyoruz. Diğer esnaf arkadaşlarımızdan da bu duyarlılığı bekliyoruz. Hayvanlar kış günü yem, su bulamıyorlar. Aç susuz kalıyorlar biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Günde iki defa yemliyoruz, sabah ve ikindi vakti. Burada bazı esnaf arkadaşlarımızda bize maddi olarak yardımcı oluyorlar, yem alıyoruz ve kuşları yemliyoruz" dedi.

Vatandaşların hayvanları yemlemesi konusunda duyarlı olması gerektiğini söyleyen esnaf Yılmaz Uğur ise soğuk kış günlerinde güvercinler aç kalmasın diye esnaf arkadaşlarla birlikte kuşları yemliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA