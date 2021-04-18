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Aç kalan kurt sürüye saldırdı: 13 koyunu telef etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dağda sahipleri tarafından otlatılan küçükbaş hayvanlara saldıran aç kurt, 13 koyunu telef etti.

Aç kalan kurt sürüye saldırdı: 13 koyunu telef etti

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aynı zamanda Denizli Yörükleri Derneği üyesi de olan küçükbaş hayvan yetiştiricisi Hüseyin Efe, Cankurtaran Mahallesinin kırsal bölgesinde koyunlarını otlatırken aç kalan bir kurt sürüye saldırdı. Efe'nin tüm çabalarına rağmen kurttan korkan sürü, ikiye bölünerek makilik alanda dağıldı. Korku içinde kaçışan hayvanları kovalayan kurt, 13 koyunu boğarak telef etti.

"HER AY 3-4 KOYUNUMUZ TELEF OLUYOR"

Saldırının ardından telef olan hayvanlarını tek tek toplayarak traktör yükleyen Hüseyin Efe, "Koyunlarımı güderken kurt saldırarak sürüyü ikiye böldü. Canavar hayvan, ormanlık alanda dağılan hayvanlardan 13 tanesini boğarak öldürdü. Çok mağdur oldum. Bu hayvanlar dağda başıboş olarak dolaşıyor. Kurt saldırılarında her ay en az 2-3 koyunumuz telef oluyor. Bizim bu mağduriyetimizi kim karşılayacak. Devletimizin buna bir çözüm bulmasını istiyorum. Benim varım yoğum tüm emeklerim gitti" diyerek, yetkililerden yardım istedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Aç kalan kurt sürüye saldırdı: 13 koyunu telef etti

Aç kalan kurt sürüye saldırdı: 13 koyunu telef etti

Aç kalan kurt sürüye saldırdı: 13 koyunu telef etti

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