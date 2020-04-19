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Aç kalan martılar sokaklara akın etti

Sahilde aç kalan martılar sokak aralarına akın etti. Martıları gören vatandaşlar ise pencereden yiyecek attı.

Aç kalan martılar sokaklara akın etti

Sahilde aç kalan martılar sokak aralarına akın etti. Martıları gören vatandaşlar ise pencereden yiyecek attı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke çapında bir dizi önlemler alındı. 31 ilçede uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sahil ve çevresi boş kaldı. Yiyecek bulamayan martılar sokak aralarına akın etti. Martıları gören vatandaşlar ise pencerelerinden sokağa yiyecek attı.

Kaynak: İHA




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