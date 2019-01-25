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  3. Aç kalan sokak köpeğini eliyle besledi

Aç kalan sokak köpeğini eliyle besledi

Bingöl'de bir vatandaş, marketten aldığı yiyeceği sokak köpeğine elleriyle yedirdi.

Aç kalan sokak köpeğini eliyle besledi

Bingöl'de bir vatandaş, marketten aldığı yiyeceği sokak köpeğine elleriyle yedirdi.

Solhan ilçesinde bir vatandaş, marketten aldığı yiyecekleri aç olduğunu düşündüğü sokak köpeğine uzattı. Sokak köpeği şahsın elinden yiyecekleri yemeye başladı. Poşetten çıkarttığı yiyecekleri tek tek köpeğe yediren vatandaş, yiyeceklerin bitmesi üzerine bölgeden ayrıldı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Aç kalan sokak köpeğini eliyle besledi

Aç kalan sokak köpeğini eliyle besledi

Kaynak: İHA

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