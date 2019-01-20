Aç kalan tilki köye indi

Sivas'ta kış şartlarının sert geçmesi ile aç kalan yabani hayvanlar yemek bulabilmek için yerleşim yerlerine dadandı.

Sivas'ta son yılların en sert kış mevsimi yaşanırken tüm Sivas karla kaplandı. Yer yer kar kalınlığı 1 metreyi aşarken yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar yerleşim yerlerine dadandı. Yiyecek bulmak için domuz ve kurtların köylere kadar girdiği belirtildi.

Sivas'ın Hafik İlçesi Öreğil köyünde yiyecek bulmak için köye dadanan bir tilki, Ali Bağlama isimli köy sakinin evinin çevresine yerleştirdiği güvenlik kameralarına katıldı. Görüntülerde aç tikli yiyecek bulabilmek için evin çevresinde dolanıyor.

Kaynak: İHA