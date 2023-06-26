Aç kalarak diyet yapanlara müjde! Tıka basa doyacağınız tarifler geldi: Kalori derdi olmadan kilo vereceksiniz





Kilo vermek isteyenler için kalori açığı oluşturmanın önemli olduğunu biliyoruz. Ancak, bu durum bazı kişiler için zor olabilir çünkü daha az yemek yemek ve açlık hissi yaşamak gerekebilir.

İşte size kilo vermenize yardımcı olacak, hem kalorisiz hem de doyurucu olan yiyeceklerimiz:

Sebzeler: Brokoli, kabak, marul, lahana gibi çeşitli sebzeler düşük kalori içerirken, lif ve su içeriği yüksektir. Bu da sizi daha uzun süre tok tutar.





KİLO VERMENİZİ KOLAYLAŞTIRACAK AZ KALORİLİ YİYECEKLER

Yeşillikler: Roka, maydanoz, dereotu gibi yeşillikler hem besleyici hem de düşük kalorilidir. Salatalarınıza ekleyerek doyurucu bir öğün elde edebilirsiniz.

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Protein kaynakları: Tavuk göğsü, hindi, balık gibi protein açısından zengin besinler, doygunluk hissi sağlarken kalori miktarı düşüktür. Aynı zamanda kas yapımını destekler.

Yumurta: Yumurta, yüksek protein içeriğiyle enerji verir ve uzun süre tok kalmanızı sağlar. Ayrıca vitamin ve mineral açısından da zengindir.

Yoğurt: Düşük yağlı veya light yoğurtlar, probiyotik içeriğiyle sindirimi düzenler ve tokluk hissi sağlar. İçine meyve ekleyerek daha lezzetli bir alternatif elde edebilirsiniz.

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Meyveler: Elma, çilek, karpuz gibi düşük kalorili meyveler, tatlı ihtiyacınızı karşılayabilir ve lif içeriği sayesinde tokluk sağlar.

Çorba: Sebze çorbaları, düşük kalori içeriğiyle doyurucu bir seçenektir. İçerisine az miktarda yağ ekleyerek besleyiciliğini artırabilirsiniz.

Su: Su tüketimi, hem vücut fonksiyonlarını düzenler hem de tokluk hissi sağlar. Öğünler arasında su içmeyi ihmal etmeyin.

Bu kalorisiz ve doyurucu yiyecekler, diyet yaparken aç kalmadan kilo vermenize yardımcı olabilir. Ancak herkesin vücut yapısı ve sağlık durumu farklı olduğu için, sağlıklı bir diyet için bir beslenme uzmanından destek almanız önemlidir.

Kilo vermek isteyenler için açlıkla başa çıkmak zor olabilir, ancak farklı bir yöntem deneyebilirsiniz. Tok kalmanızı sağlayarak kilo vermenizi mümkün kılan neredeyse kalorisiz yiyecekler bulunmaktadır.

Roka, sadece 5 kalori içeren yapraklı bir sebzedir ve günlük K vitamini ihtiyacının tamamını karşılar. Izgara kuşkonmaz ise sadece 20 kalori içerir ve lif, protein ve K vitamini açısından zengindir. Dolmalık biberler, tatlı olmasına rağmen düşük kalorilidir ve C vitamini içerir. Brokoli, düşük kalorisiyle birlikte lif, C vitamini, K vitamini ve antioksidanlarla doludur. Lahana, düşük kaloriyle daha büyük porsiyonlar sunarak tokluk sağlar.

Karnabahar, alternatif olarak kullanabileceğiniz sağlıklı bir seçenektir ve sadece 27 kalori içerir. Kereviz, %95'i sudur ve sadece 15 kalori içerirken birçok antioksidan içerir. Pazı, bir fincanda sadece 35 kalori içerir ve salatalar, çorbalar veya kızartmalar için kullanılabilir. Acı biberler, daha az tatlı ve daha baharatlı olmaları nedeniyle daha az kalori içerir. Salatalık, düşük kalorili ve K, C ve B vitaminleri içerir. Rezene, 27 kalori içeren bir fincan dilimlenmiş porsiyonuyla lezzetli bir seçenektir.

Greyfurt, düşük kaloriye sahip olmasının yanı sıra yüksek su içeriğiyle tokluk sağlar ve vitamin, mineral, antioksidan ve lif bakımından zengindir. Kale, diğer yeşilliklere göre biraz daha fazla kalori içerse de K, A, C vitaminleri ve antioksidanlar açısından zengin bir süper besindir. Marul ise az kalori içeren ve nemlendirici özelliği bulunan bir sebzedir.

Bu neredeyse kalorisiz yiyecekler, tok kalmanızı sağlayarak kilo vermenize yardımcı olabilir. Ancak unutmayın ki herkesin vücut yapısı ve sağlık durumu farklı olduğu için, sağlıklı bir diyet için bir beslenme uzmanından destek almanız önemlidir.