İstanbul1 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Aç kurtlar köpeği parçaladı

Aç kurtlar köpeği parçaladı

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan Köyünde aç kurtlar köpeğe saldırdı.

Aç kurtlar köpeği parçaladı

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan Köyünde aç kurtlar köpeğe saldırdı.

Alınan bilgiye göre Çağırkan Köyü mevkinde iddiaya göre aç kalan kurtlar köye inerek köpeği parçaladı. Soğuk ve şiddetli havanın etkisi ile köye geldiği öğrenilen kurtların köpeğe saldırması köylüyü şok etti. Köylülerden bazıları ise köpeğin parçalanmış cesedini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.