Aç ve donmak üzere olan yavru köpekler hayvan barınağına yerleştirildi
Kayseri'de aç ve donmak üzere olan 5 yavru köpek ve anneleri belediye ekiplerince hayvan barınağına yerleştirildi.
Kayseri'de aç ve donmak üzere olan 5 yavru köpek ve anneleri belediye ekiplerince hayvan barınağına yerleştirildi.
Kayseri'nin Develi ilçesinde 5 yavru köpek ve annesinin donma tehlikesi geçirdiğinin ihbar edilmesi sonrasında Develi Belediyesi ekipleri hayvanların bulunduğu bölgeye geldi. Aç ve donmak üzere olan 5 yavru köpek ve anneleri ekipler tarafından araca konularak Develi Belediyesi'nin hayvan barınağına götürüldü.
Barınakta bakımları yapılan yavru köpekler koruma altına alındı.
Kaynak: İHA
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