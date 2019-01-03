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  3. Aç ve donmak üzere olan yavru köpekler hayvan barınağına yerleştirildi

Aç ve donmak üzere olan yavru köpekler hayvan barınağına yerleştirildi

Kayseri'de aç ve donmak üzere olan 5 yavru köpek ve anneleri belediye ekiplerince hayvan barınağına yerleştirildi.

Aç ve donmak üzere olan yavru köpekler hayvan barınağına yerleştirildi

Kayseri'de aç ve donmak üzere olan 5 yavru köpek ve anneleri belediye ekiplerince hayvan barınağına yerleştirildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde 5 yavru köpek ve annesinin donma tehlikesi geçirdiğinin ihbar edilmesi sonrasında Develi Belediyesi ekipleri hayvanların bulunduğu bölgeye geldi. Aç ve donmak üzere olan 5 yavru köpek ve anneleri ekipler tarafından araca konularak Develi Belediyesi'nin hayvan barınağına götürüldü.

Barınakta bakımları yapılan yavru köpekler koruma altına alındı.

Aç ve donmak üzere olan yavru köpekler hayvan barınağına yerleştirildi

Aç ve donmak üzere olan yavru köpekler hayvan barınağına yerleştirildi

Kaynak: İHA

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