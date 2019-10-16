Acar'dan AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret
SAKARYA (AA) - Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Acar, çalışanlara başarı diledi.Yalçıntaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,...
SAKARYA (AA) - Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Acar, çalışanlara başarı diledi.
Yalçıntaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarını anlattı.
Ziyarette AK Parti Kocaali İlçe Başkanı Ersan Demir de yer aldı.
Kaynak: AA
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