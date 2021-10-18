Acem Lalesi ne demek, TDK'ya göre Acem Lalesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acem lalesi ne demek? Acem lalesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Acem lalesi kelimesi. Peki Acem lalesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Acem lalesi nedir, Acem lalesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ACEM LALESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acem lalesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Acem lalesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Taşkırangillerden, turuncu ve sarı çiçekler açan, yıllık ve çok yıllık türleri olan, saksıda ve tarlada üretilebilen bir süs bitkisi, güneştopu

