Acemborusu ne demek, TDK'ya göre Acemborusu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acemborusu ne demek? Acemborusu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi acemborusu kelimesi. Peki acemborusu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre acemborusu nedir, acemborusu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ACEMBORUSU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acemborusu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre acemborusu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Canlı kırmızı renkli çiçek açan, uzun boylu bir tür süs bitkisi (Bignonia radicams)

