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Acemkürdi ne demek, TDK'ya göre Acemkürdi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Acemkürdi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Acemkürdi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Acemkürdi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Acemkürdi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Acemkürdi ne demek, TDK'ya göre Acemkürdi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acemkürdi ne demek? Acemkürdi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi acemkürdi kelimesi. Peki acemkürdi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre acemkürdi nedir, acemkürdi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ACEMKÜRDİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acemkürdi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Acemkürdi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre acemkürdi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam

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