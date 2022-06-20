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  3. AÇEM'li babalar, Babalar Günü'nde bir araya gelerek pasta yaptılar

AÇEM'li babalar, Babalar Günü'nde bir araya gelerek pasta yaptılar

Tuzla Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla AÇEM'li babalara özel etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte babalar ve çocuklar bir araya gelerek pasta yaptılar.

AÇEM'li babalar, Babalar Günü'nde bir araya gelerek pasta yaptılar

Babalar Günü dolayısıyla Tuzla Belediyesi'nin AÇEM'li babalar için düzenlediği etkinlikte babalar ve çocukları bir araya gelirken, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'da oğlu ile birlikte etkinliğe katılım sağladı. Tuzla Belediyesi Mutfak Akademisi'nde babalar pasta yaparken, çocukları da babalarına pasta yaptıkları madalya verdiler. 

Tuzla’da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişime katkı sağlanması ve çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi alanlarında seçtikleri konular üzerine eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde Babalar Günü heyecanı yaşandı. Çocuklarını ve eşlerini AÇEM’lere getiren babalar, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte pasta yaptılar. Başkan Yazıcı’ya, eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllerinden Dr. Fatma Yazıcı ve oğlu Yavuz da eşlik etti. Düzenlenen bu etkinlikte renkli dakikalar yaşandı.

"TOPLUMUN ÇEKİRDEK YAPISI AİLEDİR"

Program sonrasında konuşma  yapan Tuzla belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Babalar Günü programı kapsamında pastamızı yaptık. Şimdi de yiyoruz. Babalar olarak pastayı birlikte yapmak ve çocuklarımız ile birlikte yemek çok güzel. Toplumun çekirdek yapısı ailedir. Bugün Babalar Günü ve babaların bir çınar gibi ailenin temelini oluşturan zemine çok büyük bir katkısı vardır. Ben tüm babaların gününü kutluyorum. Özellikle babalarını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza da sabır ve uzun ömürler diliyorum. Ahirete intikal etmiş tüm babalara da Allah’tan rahmet diliyorum”  şeklinde konuştu.

AÇEM'li babalar, Babalar Günü'nde bir araya gelerek pasta yaptılar

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