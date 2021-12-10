Acentelik ne demek, TDK'ya göre Acentelik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acentelik ne demek? Acentelik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi acentelik kelimesi. Peki acentelik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre acentelik nedir, acentelik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ACENTELİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acentelik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre acentelik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Acentenin yaptığı iş

- Acente kuruluşu



ACENTELİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- PTT acenteliği.

