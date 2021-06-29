Euroleague ve Türkiye Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Beko, bu kapsamda transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertliler 6 oyuncu ile yollarını ayırmasının ardından transfer bombalarını tek tek patlamaya devam ediyor. Bu kapsamda sarı lacivertliler TD Systems Baskonia’da gösterdiği performansla adından söz ettiren Achille Polonara ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bu kapsamda Achille Polonara kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne ? sorularının yanıtları araştırılıyor.

ACHİLLE POLONARA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Achille Polonara, 23 Kasım 1991 tarihinde İtalya’nın Ancona kentinde doğdu. Teramo Basket ile basketbol kariyererine başlayan Polonara, 2009-2010 sezonunda ilk kez Serie A’da forma giyme şansı yakaladı. 2009-2012 yılları arasında bu takımın formasını giyen Polonara, 2012 yazında Pallacanestro Varese’ye transfer oldu. 2012-13 ve 2013-14 yılları arasında burada formasını terleten Polonara, 2013-14’te ilk kez EuroCup’ta mücadele etme şansını yakaladı.

Başarılı forvet, 2014-15 sezonu için Pallacanestro Reggiana Reggio Emilia’ya transfer oldu. Üç sezon boyunca Reggio Emilia’da 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında EuroCup’ta başarılı bir performans ortaya koyan ve 2015 yılında da İtalya Süper Kupası’nı kazanan Polonara, 2017 yaz transfer döneminde ise Dinamo Sassari kadrosuna dahil oldu.

Dinamo Sassari yılları, Polonara’ya EuroLeague kapılarını açan dönem oldu. 2018-2019 sezonunda bu takımla FIBA Europe Cup’ı kazanan başarılı forvet, aynı sezonun sonunda ise güçlü İspanyol temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz’e transfer oldu.

Achille Polonara, İspanyol temsilcisiyle iki başarılı sezonu geride bıraktı. İlk kez boy gösterdiği EuroLeague’de kendisini en iyi forvet oyuncularından biri olarak ispatlayan Polonara, takımının 2019-20 sezonu ACB şampiyonluğunda da önemli pay sahibi oldu.

Polonara, 2020-21 sezonunda Baskonia ile 33 EuroLeague maçına çıktı ve bu karşılaşmaların 29’una ilk beşte başladı. Bu karşılaşmalarda ortalama 30 dakika parkede kalan Polonara, maç başına 12.2 sayı (%57.2 iki sayı, %44.3 üç sayı), 6.6 ribaund, 1.9 asist, 1.2 top çalma, 0.9 blok ve 16.5 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Başarılı forvetin bu performansı, EuroLeague Oyuncular Birliği tarafından 'En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu' ödülüyle taçlandırıldı.

ACHİLLE POLONARA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI, MEVKİSİ NE?

Achille Polonara, yüksek enerjisi ve oyunun iki yönündeki etkinliğiyle tanınıyor. Başarılı oyuncu, dört numarada forma giymesinin yanı sıra hem üç numarada hem de kısa beşlerde pivot pozisyonunda görev yapabiliyor. Solak oyuncu, hem ribaundlarda hem de dış atışlarda önemli bir koz olarak biliniyor. Polonara, aynı zamanda İtalya Milli Takımı’nın da formasını giyiyor.

29 Haziran 2021 tarihinde Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu.

Kariyer özeti:

2009-12 (Teramo)

2012-14 (Varese)

2014-17 (Reggio Emilia)

2017-19 (Sassari)

2019-21 (Baskonia)

2021 - Fenerbahçe

EuroLeague istatistikleri:

2019-20 Baskonia: 27 maç, 13 dakika, 3.1 sayı, 2.8 ribaund, 0.6 top çalma, 0.4 blok, 4.2 verimlilik

2020-21 Baskonia: 33 maç, 30 dakika, 12.2 sayı, 6.6 ribaund, 1.9 asist, 1.2 top çalma, 0.9 blok, 16.5 verimlilik