Achraf Dari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achraf Dari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Achraf Dari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Achraf Dari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Achraf Dari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achraf Dari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Achraf Dari

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Achraf Dari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Achraf Dari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Achraf Dari 6 Mayıs 1999 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fas uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı أشرف داري şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Achraf Dari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Amc sport paris yapmaktadır. Achraf Dari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Achraf Dari'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Achraf Dari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dari_achraf/

Achraf Dariboyu ve yaşı kaç

Achraf Dari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Achraf Dari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Achraf Dari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Achraf Dari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında WAC Reserve

1 Temmuz 2018 yılında Wydad AC

29 Temmuz 2022 yılında Stade Brestois

Achraf Dari kimdir

Achraf Dari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Achraf Dari şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wydad Athletic Club Casablanca (2007-2016)

Achraf Dari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas takımında 20 numaralı formasıyla 7 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Fas U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Achraf Dari nereli

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