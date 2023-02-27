Achraf Drif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achraf Drif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Achraf Drif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Achraf Drif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Achraf Drif 22 Mart 1992 tarihinde Nancy şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Achraf Drif Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Achraf Drif'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Achraf Drif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Achraf Drif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Achraf Drif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Achraf Drif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Jarville JF

1 Temmuz 2014 yılında FC Lunéville

1 Temmuz 2015 yılında US Hostert

1 Temmuz 2018 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2021 yılında Hesperange

Achraf Drif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Achraf Drif şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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