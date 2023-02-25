Achref Abada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achref Abada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Achref Abada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Achref Abada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Achref Abada 15 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Achref Abada Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Achref Abada'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Achref Abada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Achref Abada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Achref Abada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Achref Abada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında ASO Chlef

Achref Abada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Achref Abada şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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