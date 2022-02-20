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Acı Badem Kurabiyesi ne demek, TDK'ya göre Acı Badem Kurabiyesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Acı Badem Kurabiyesi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Acı Badem Kurabiyesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Acı Badem Kurabiyesi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Acı Badem Kurabiyesi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Acı Badem Kurabiyesi ne demek, TDK'ya göre Acı Badem Kurabiyesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acı badem kurabiyesi ne demek? Acı badem kurabiyesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi acı badem kurabiyesi kelimesi. Peki acı badem kurabiyesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre acı badem kurabiyesi nedir, acı badem kurabiyesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ACI BADEM KURABİYESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acı badem kurabiyesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre acı badem kurabiyesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Toz şeker, pirinç unu, öğütülmüş acı badem, yumurta beyazı ile yapılan ve üzerine acı badem konularak fırında pişirilen bir tür kurabiye

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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