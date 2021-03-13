Acı gerçek ortaya çıktı! Cinayete kurban giden Bensu Narlı, bir hafta sonra doğum günü kutlayacaktı Muğla'nın Milas ilçesinde eski sevgilisi Serhat Kantar tarafından öldürülen Bensu Narlı' nın bir hafta sonra doğum günü olduğu ortaya çıktı. Öte yandan genç kadının yaklaşık 2 ay önce ağabeyini trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

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