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  3. Acı gerçek ortaya çıktı! Cinayete kurban giden Bensu Narlı, bir hafta sonra doğum günü kutlayacaktı

Acı gerçek ortaya çıktı! Cinayete kurban giden Bensu Narlı, bir hafta sonra doğum günü kutlayacaktı

Muğla'nın Milas ilçesinde eski sevgilisi Serhat Kantar tarafından öldürülen Bensu Narlı' nın bir hafta sonra doğum günü olduğu ortaya çıktı. Öte yandan genç kadının yaklaşık 2 ay önce ağabeyini trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

Acı gerçek ortaya çıktı! Cinayete kurban giden Bensu Narlı, bir hafta sonra doğum günü kutlayacaktı

Türkiye'nin kanayan en büyük sorunlarından olan kadın cinayetlerinin son kurbanı Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Bensu Narlı olmuştu.

BİR HAFTA SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

Eski erkek arkadaşı Serhat Kantar tarafından göğsünden silahla vurularak öldürülen genç kadının  bir hafta sonra 18 Mart tarihinde doğum gününü kutlayacağı ortaya çıktı.

Acı gerçek ortaya çıktı! Cinayete kurban giden Bensu Narlı, bir hafta sonra doğum günü kutlayacaktı

AĞABEYİNİ 2 AY ÖNCE TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

Öte yandan genç kadının annesinin ilk evliliğinden olan ağabeyinin de yaklaşık 2 ay önce trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Acı gerçek ortaya çıktı! Cinayete kurban giden Bensu Narlı, bir hafta sonra doğum günü kutlayacaktı

NE OLMUŞTU?

Serhat K. isimli şahıs, Milas ilçesindeki Burgaz Mahallesi'nde annesi ile birlikte yaşayan kız arkadaşı Bensu Narlı’nın evine konuşmak içini gitti. İkilinin arasında çıkan tarışmanın ardından  kapıda bıraktığı silahını alarak Bensu Narlı'nın kalbine tek el ateş ederek ölümüne sebep olan Serhat K., olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra Milas - Söke karayolu üzerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yine bir kadın cinayeti! Muğla'da bir kadın, Serhat Kantaş isimli erkek tarafından öldürüldüYine bir kadın cinayeti! Muğla'da bir kadın, Serhat Kantaş isimli erkek tarafından öldürüldü

Acı gerçek ortaya çıktı! Cinayete kurban giden Bensu Narlı, bir hafta sonra doğum günü kutlayacaktı

Tayfun Altuntaş
Editör
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