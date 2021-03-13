Acı gerçek ortaya çıktı! Cinayete kurban giden Bensu Narlı, bir hafta sonra doğum günü kutlayacaktı
Muğla'nın Milas ilçesinde eski sevgilisi Serhat Kantar tarafından öldürülen Bensu Narlı' nın bir hafta sonra doğum günü olduğu ortaya çıktı. Öte yandan genç kadının yaklaşık 2 ay önce ağabeyini trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.
Türkiye'nin kanayan en büyük sorunlarından olan kadın cinayetlerinin son kurbanı Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Bensu Narlı olmuştu.
BİR HAFTA SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ
Eski erkek arkadaşı Serhat Kantar tarafından göğsünden silahla vurularak öldürülen genç kadının bir hafta sonra 18 Mart tarihinde doğum gününü kutlayacağı ortaya çıktı.
AĞABEYİNİ 2 AY ÖNCE TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ
Öte yandan genç kadının annesinin ilk evliliğinden olan ağabeyinin de yaklaşık 2 ay önce trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Serhat K. isimli şahıs, Milas ilçesindeki Burgaz Mahallesi'nde annesi ile birlikte yaşayan kız arkadaşı Bensu Narlı’nın evine konuşmak içini gitti. İkilinin arasında çıkan tarışmanın ardından kapıda bıraktığı silahını alarak Bensu Narlı'nın kalbine tek el ateş ederek ölümüne sebep olan Serhat K., olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra Milas - Söke karayolu üzerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.
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