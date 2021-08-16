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  3. SON DAKİKA! Acı haber geldi: Cimilli İbo hayatını kaybett!

SON DAKİKA! Acı haber geldi: Cimilli İbo hayatını kaybett!

SON DAKİKA! Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Cimilli İbo, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmasının ardından sağlık durumunu bir türlü toparlayamamış son olarak yaklaşık bir ay önce yeniden yoğun bakıma kaldırılmıştı. Şarkıcı bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! Acı haber geldi: Cimilli İbo hayatını kaybett!

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmasının ardından kaldırıldığı yoğun bakımdan tedavi işlemleri sonrası çıkarılmıştı. Koronayı atlatmasını ardından böbrek nakli gerçekleştirilen Cimilli İbo, taburcu edildiği hastaneye tekrar geri dönerek, bu defa böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyon tertip edildiği tespit edilerek yoğun bakıma alınmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ!

Ünlü şarkıcının bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. 49 yaşında hayata veda eden sanatçı Cimilli İbo'nun, cenazesi yarın memleketi olan Rize İkizdere Cimil’de toprağa verilecek.

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