Acı haber geldi! Mertcan hayata tutunamadı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, öz babası tarafından dersini yapamadığı için dövülerek komalık olan 6 yaşındaki Mertcan Y. ağır yaralı olarak getirildiği hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haber Türkiye'yi yasa boğdu.
Babası Mehmet Ali Y. tarafından elektrikli süpürgenin demir sopasıyla öldüresiye dövülen Mertcan, yaşam mücadelesini kaybetti. 2 Ocak Çarşamba günü yaşanan olay sonrası, ağır yaralı olarak getirildiği hastanede cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve bir süre önce beyin ölümü gerçekleşen Mertcan, makineye bağlı olarak nefes alıyordu. Bugün sabah saatlerinde doktorlar Mertcan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
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