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  3. Acı haber! Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu

Acı haber! Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu

Ankara Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya, görevi sırasında rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Acı haber! Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu

Edinilen bilgilere göre Ankara Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevini yürüten Mustafa Kaya görevde olduğu sırada rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Özel Harekat Polisi Kaya, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 

MEMLEKETİNDE VATAN TOPRAĞINA EMANET EDİLECEK

49 yaşındaki Sivaslı Özel Harekat Polisi  Mustafa Kaya’nın cenazesi Ankara’da düzenlenen törenle memleketi Sivas’a gönderildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Kaya, yarın Ay Yıldız Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından vatan toprağına emanet edilecek.

{TITLE_STRIP}Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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